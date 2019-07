Ouverture d'une filiale du groupe Gfi Informatique au Sénégal : Vincent Rouaix décline ses ambitions...

Dans sa logique d'accompagner le gouvernement du Sénégal, Vincent Rouaix, PDG du groupe Gfi Informatique estime disposer de solutions pouvant servir aux secteurs privé et public. Ce, allant de la digitalisation des procédures administratives aux outils de gestion financière. Une manière pour lui de démontrer que la dynamique de transformation existe. Elle est une réalité avec un retour économique et sociétal. En visite au Sénégal pour deux jours (1 et 2 juillet), M. Rouaix s'est prononcé sur son choix d'ouvrir au Sénégal une filiale de son groupe spécialisé en informatique, ses ambitions mais aussi sur sa présence en Afrique francophone. Qui, selon lui, se justifie du fait que le continent dispose de leviers forts notamment sur l'accompagnement de ses clients. D'où une nécessité de nouer des partenariats...