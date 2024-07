Ousmane Sonko un populiste ? : La réponse sèche du Premier ministre à ses détracteurs

Le premier ministre Ousmane Sonko a répondu à ceux qui s’adonnent à des affirmations visant à le détourner de son objectif. Évidemment que ce n’est pas la première fois qu’il entend parler de lui en tant que « populiste ». Mais depuis sa dernière sortie à Colobane, le chef du gouvernement a décidé, une fois à Saint-Louis où il a été accueilli par les populations dans le cadre de la deuxième journée de « Sétal Sunu Réew », de répondre à ses détracteurs : « J’entends des gens avancer que nous sommes dans le populisme. Nous avons décidé d’être proches de la population et pour cela, nous ne devons pas rester dans nos bureaux entre quatre murs pour prétendre résoudre les problèmes des sénégalais. Si c’est ça le populisme alors nous seront les premiers populistes du monde » a lâché le premier ministre qui rappelle que le président de la république même a décidé tant que c’est possible, de descendre sur le terrain et de tendre l’oreille aux populations.