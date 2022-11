Ousmane Sonko « révèle » : « Macky Sall a octroyé 6 baux en centre-ville à une famille Israélienne en échange de 196 milliards pour l’achat d’armes… »

En point de presse ce jeudi, le leader de Pastef Les Patriotes est revenu à la charge avec des révélations concernant la gestion du foncier de l’État du Sénégal, mais aussi, sur la question sécuritaire.



D’ailleurs, dans ses révélations, Ousmane Sonko frôlant l’affaire des 45 milliards liés à l’armement, parlera d’un décret que le président aurait signé en faveur d’une famille israélienne qui bénéficie d’un contrat de 300 millions de dollars soit 196 milliards de francs CFA. Selon le leader de Pastef toujours, cette famille a obtenu, de la part du Sénégal, 6 assiettes foncières en centre-ville au titre de baux.



« Des immeubles donnés à des étrangers alors que les modalités d’octroi ne sont pas passées à l’Assemblée nationale. Parmi ces immeubles, certains ont été rasés pour en faire ensuite de plus grands immeubles. Une famille israélienne a eu un contrat avec le Sénégal pour un montant de 196 milliards environ. Une somme qui est destinée à l’achat d’armes », dira encore Ousmane Sonko tout en s’indignant de ces passations qui se font à l’insu de la représentation nationale.



Selon lui, d’ailleurs, AD/ Immobilier serait l’entreprise de cette famille Israélienne. En outre, informe le leader de Pastef, ces baux revenant à la famille Perez, sont pour 50 ans. Dans ses révélations, Ousmane Sonko précise que parmi les bâtiments qui reviennent à cette famille, l'un d'entre eux appartenait au haut commandement de la gendarmerie qui a été délogé et qui est obligé de se caser aux Almadies présentement.



« Macky Sall est en train de faire entrer au Sénégal des trafiquants d’armes. C’est historique dans le pays. Le Sénégal doit faire face à ces agissements de l’État. L’assemblée doit sévir pour faire l’éclairage sur ces aspects qui risquent de coûter cher au pays », déclare Ousmane Sonko qui accuse Abdoulaye Daouda Diallo d’ailleurs, d’avoir signé des exonérations pour cette famille pour qu’elle ne paie plus de taxes...