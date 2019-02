Ousmane Sonko : « Je n’accepterai plus que les femmes souffrent »

Le président de la coalition « Sonko président » était à Kébémer devant un public bien mobilisé pour le soutenir. Il a ainsi réservé un programme riche pour les femmes et réitère son engagement à augmenter le nombre de mois du congé de maternité des femmes et surtout d’éradiquer toutes les difficultés de ces dernières en milieu rural et leur permettre d’avoir leurs propres terres tout comme les hommes.