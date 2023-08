Ousmane Chimère Diouf : « La magistrature ne peut être la cible permanente de justiciables à qui des faits sont reprochés »

Renouvelé pour un second mandat de deux ans, Ousmane Chimère Diouf a dézingué les fossoyeurs de la justice. Le magistrat a profité de l’assemblée générale ordinaire élective pour répondre aux concitoyens qui s’attaquent aux magistrats. « La magistrature ne peut être la cible permanente de justiciables à qui des faits sont reprochés ».



A cet égard, dit-il, « il convient de rappeler une règle procédurale simple. Le fait tel que décrit par les parties est donné au juge, à lui de donner le droit et il n’est permis à aucun justiciable de guider l’action judiciaire en imposant au juge une quelconque décision, nul ne pouvant être juge et partie et aucun magistrat n’est à l’origine des faits reprochés aux citoyens qu’il doit juger » tance le président de l’UMS.



Il poursuit que « doit-on rappeler que dans une République, le citoyen doit s’abstenir de tout acte contraire aux intérêts de la communauté, respecter les institutions, la liberté des autres et les lois » rappelle Ousmane Chimère Diouf.