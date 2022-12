Oumar Cissé au ministre des Forces Armées : « Pape Alé Niang est un soldat de la démocratie »

Le député de la ville de Rufisque fait dans l’alerte. Oumar Cissé prévient que l’année 2023 sera une année cruciale car étant une année pré-électorale. De ce fait, il souligne qu’ils vont s’opposer à la candidature du président de la République en 2024.







« En 2023 deux Sénégal se feront face. Un Sénégal majoritaire qui fera tout pour s'opposer à ce projet funeste de 3ème mandat et j’en fais partie et un autre Sénégal qui voudra rempiler même si c’est pour piétiner la constitution. Pape Alé Niang est un soldat de la démocratie. Il défend l’intégrité de la démocratie. Des sénégalais seront diabolisés en 2023… », plaide le parlementaire tout en témoignant son estime et sa compassion envers ce journaliste envoyé en prison.