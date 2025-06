Organisation des JOJ 2026 : « Je ne suis pas impliquée […]. Ce pays, ils ne valorisent pas leurs champions » (Amy Mbacké Thiam)

Lors de l'inauguration du stade « Cœur de Lion » de Dinguiraye, dans la commune de Paoskoto (région de Kaolack), l'ancienne athlète, Amy Mbacké Thiam, a déploré la non-implication de certains anciens champions qui ont hissé le drapeau du Sénégal sur le toit du monde. Cette remarque intervient à l'approche des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) que le Sénégal va abriter en 2026.



« Je ne suis pas impliquée, mais au début, nous avions représenté le Sénégal en tant qu'ambassadeurs. Il y avait Elhadj Diouf, Elhadj Dia Ba, Fadiga, Ndongo et moi-même ; nous étions partis à Buenos Aires en 2018 pour l’attribution des JOJ. Cela devait se tenir en 2022, mais avec la COVID, il y a eu un report […]. Mais depuis que le Président Macky Sall est parti, le comité d’organisation ne nous a pas contactés ou intégrés au comité d'organisation. C’est dommage, ce pays, ils ne valorisent pas leurs champions. On ne peut pas organiser des Jeux Olympiques et ne pas impliquer Amy Mbacké qui a fait trois Jeux Olympiques, ne pas impliquer Sadio Mané qui a fait les Jeux Olympiques de 2012, ne pas impliquer Elhadj Diouf, Diamil Faye qui est un expert en organisation, ne pas impliquer Thierno Diack, Massata Diack », a-t-elle regretté.



« Nous leur souhaitons bon vent. Que les Jeux se passent bien au Sénégal et que le Sénégal s’en sorte avec des médailles », a-t-elle conclu.