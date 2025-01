Organisation des JO de la jeunesse Dakar 2026 - Barth sur l'héritage de la ville de Dakar: " Nous allons nous organiser pour nous faire entendre à l'étranger".

À l'occasion de son face-à-face avec la presse , Barthélémy Dias a encore exprimé son désaccord par rapport, dit-il, à la façon dont la Ville de Dakar a été écartée concernant l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026. D'après lui, le comité d'organisation qui a bénéficié d'un montant de 80 milliards de Fcfa, au nom de la Ville de Dakar qui a candidaté, refuse de prendre en charge l'aménagement de certains espaces à Dakar. " Il s'agit de 3 projets d'un montant global de 10 milliards de Fcfa", a-t-il fait savoir.



D'après Barth, Dakar devrait bénéficier de son héritage, à l'image de Paris et autres. Et compte, du coup, se faire entendre. " Jusqu'à l'heure où je parle je suis encore maire de Dakar. Nous exigeons le respect et particulièrement à l'endroit du Cnoss. Nous allons nous organiser pour nous faire entendre à l'étranger", a-t-il déclaré.