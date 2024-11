Orange Money et BSIC : un partenariat pour renforcer l'inclusion financière au Sénégal ( DG Orange )

Ce 14 novembre 2024, Orange Finances Mobiles Sénégal (OFMS) et la Banque Sahélo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce (BSIC) ont noué un partenariat stratégique visant à simplifier et élargir les services financiers numériques au Sénégal. Ce partenariat permet désormais aux clients d'Orange Money de transférer de l'argent entre leurs comptes BSIC et Orange Money, assurant ainsi une plus grande accessibilité aux transactions financières.



Ce service est disponible en continu, 24h/24 et 7j/7, grâce à l'application Max It. En plus de renforcer les transferts d’argent, ce partenariat a pour objectif d'accélérer l'inclusion financière et économique dans la région, en s’alignant avec les ambitions d'Orange Money de créer un accès plus équitable aux services bancaires et financiers.



Ce partenariat marque une avancée majeure dans l'écosystème financier sénégalais. Selon les experts, la possibilité de transférer des fonds directement entre un compte bancaire BSIC et un compte Orange Money facilite les opérations financières pour de nombreux clients, y compris ceux dans les zones rurales où l'accès aux services bancaires traditionnels reste limité.



Orange Money, avec ce nouvel accord, affirme sa position de leader en matière de partenariat avec les banques et institutions de microfinance au Sénégal et en Afrique de l’Ouest, collaborant déjà avec plus de 25 établissements financiers.



Au-delà de la facilité des transactions, ce partenariat est aussi une réponse à la demande croissante d'accessibilité et de digitalisation des services bancaires dans la région. Grâce à l’application Max It, les utilisateurs peuvent accéder à leurs fonds en quelques clics, indépendamment des heures d’ouverture traditionnelles des banques, un avantage particulièrement important pour les petites entreprises et travailleurs indépendants.



Orange Money et BSIC partagent une vision commune pour l'avenir des services financiers en Afrique de l’Ouest : une finance accessible, inclusive, et propulsée par la technologie. En collaborant ensemble, ils s’engagent à fournir des solutions adaptées aux besoins d’un public large et diversifié, des jeunes actifs aux commerçants, en passant par les populations non bancarisées.



Ce partenariat s’inscrit dans une stratégie plus large pour répondre aux besoins de la population sénégalaise et ouest-africaine en matière de services financiers modernes et innovants, contribuant ainsi à un développement économique inclusif et durable.