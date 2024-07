Onas /Remise de plaques d’égouts : « Nous demandons aux populations de veiller sur ces plaques qui sont leurs biens communs » (DG)

Dans le cadre de ses activités , l’office Nationale de l’Assainissement du Sénégal a tenu ce lundi matin une cérémonie de remise de plaques aux maires de l’ensemble des communes du Sénégal . Pour la Première étape , le directeur général de l’Onas , Dr Cheikh Dieng avec une forte délégation s’est rendu à la mairie rufisque Est. Reçu par l’équipe municipale dirigée par le Maire Sakho Sembene , le nouveau directeur de l’Onas a profité de l’occasion pour mettre en avant l’importance de ces 3000 plaques qui seront mises à la disposition des populations . « On réaffirme ici notre collaboration avec les maires . Ce sont les directives du premier ministre Ousmane Sonko lors du conseil interministériel tenu sur l’assainissement, il y a quelques mois . Il nous a demandé de favoriser une démarche communautaire pour la synergie des actions . C’est pourquoi on est là aujourd’hui. On va discuter avec les populations, les associations , les chefs de quartiers sur l’importance de la préservation de ces plaques qui sont très importantes pour la sécurité des populations . Mais notre interlocuteur principal c’est le maire », a - t- il déclaré . Les plaques d’égout, appelées regards de chaussée, sont les couvercles de la bouche d’égout. Elles servent à empêcher les objets de grande taille de tomber dans les conduites, filtrer les eaux en vue d’éviter la saleté. Dans la région de Dakar , ces plaques d’égout font l’objet de vol. A l’en croire , d’après les estimations 2 a 3% des plaques de la l’Onas ont été volées par des individus mal intentionnés . Rien que pour la commune de Rufisque , la quasi tonalité des plaques ont été dérobées. « Une plainte a été déposée à la section des recherches . Ces actes sont l’œuvre de personnes mal intentionnées qui volent ses plaques pour les revendre à des recéleurs . Maintenant la gendarmerie va se charger d’eux . Pour le moment nous demandons aux populations de veiller sur ces plaques qui sont leurs biens communs . Toute la population est concernée », a ajouté le directeur de l’ONAS. Un appel qui n’est tombé dans l’oreille d’un sourd car le maire de l’Est qui a pris la parole au nom des maires de Rufisque a pris l’engagement de sensibiliser les populations sur cette problématique. Pour la deuxième étape , le directeur de l’Onas s’est rendu à la mairie de Grand Yoff .