Omar Youm félicite Macky Sall et s'inscrit dans la continuité...

"Le processus de désignation a été complexe mais bien mené à travers une démarche inclusive, intelligente faite d’écoute et de respect de toutes les candidatures déclarées. Je salue ce choix et réitère mes félicitations au Président Macky SALL. Je félicite également le candidat désigné, le Premier ministre Amadou BA. Je lui présente mes vœux de succès pour l’élection présidentielle du 25 février 2024 et l’invite à faire, davantage, preuve d’ouverture et de capacité de rassemblement. La victoire est à ce prix. Mobilisation et Actions" dit le président du groupe parlementaire de Bby par ailleurs maire de Thiadiaye..