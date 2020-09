Offres Canal+ : 14 nouvelles chaînes Tv, plus de foot et un décodeur à portée de main.

Désormais, il sera possible de suivre des programmes sportifs sur tous les bouquets Canal+ en plus des autres offres existantes. La diversité thématique sera donc un peu plus respectée avec les nouvelles offres Canal+ annoncées dès le 6 octobre prochain. En sa qualité de directeur général de Canal+ Sénégal, Sébastien Punturello, et ses équipes ont fait l’annonce ce mercredi 30 septembre.

Soucieux de répondre efficacement aux attentes des abonnés, il sera proposé aux téléspectateurs 14 nouvelles chaînes, 10 stations radios en plus et du sport Premium à partir de 5.000 FCFA. Puisque la chaîne Canal+ Sport dévoile son programme dès la formule Acess. L’autre belle opportunité est à coup sûr l’accessibilité du décodeur HD à 1.000 FCFA, à partir de la formule Evasion+.

En plus de la possibilité de suivre les grandes affiches sportives (Ligue des champions, 12 matches par journée, Ligue Europa 4 matches par journée, NBA…) Les 5 grands (Angleterre, France, Espagne, Italie, Allemagne) n’auront plus de secret pour les abonnés.