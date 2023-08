Occupation « illégale » de la voirie du BRT : Le gouverneur de Dakar avertit et met en garde.

Le bus rapide transit (BRT), nouveau joyau du transport urbain a roulé pour la première fois ce mardi 22 août 2023. C’est sur les deux voies de la Sacré-Cœur qu’un bus a roulé pour les premiers tests statiques.



En présence de Thierno Birahim Aw, directeur général du CETUD, le gouverneur de Dakar, Al Hassane Sall s’est exprimé par rapport aux impacts dudit projet. Selon lui, tous ont été indemnisés et bien gérés par l’État du Sénégal.



Cependant, le gouverneur met en garde ces occupants anarchiques et illégaux qui ont fini de s’installer sur les emprises et voies du BRT. Al Hassane Sall les invite à vider les lieux sans broncher ni murmurer avant que des mesures corsées ne soient prises à leur encontre.