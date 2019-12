Occupation illégale : Descente musclée de la DESCOS sur le site du marigot de Mbao

Le marigot de Mbao, seule étendue d’eau de la commune est menacé par la main de l’homme. Des populations ont en effet entrepris de le remblayer afin de vendre le site à de potentiels acquéreurs de terrains à construire. Cette activité dangereuse pour les futurs propriétaires, la zone étant non aedificandi, il fallait vite agir.

C’est ce qu’a fait la Direction de la Surveillance et du Contrôle de l'Occupation du Sol (DESCOS) et la brigade de l'environnement qui a effectué une descente musclée sur le site. C’est dire aussi que le Ministre de l'environnement et du développement durable Abdou Karim SALL y est pour quelque chose puisqu’il avait saisi le gouverneur de la région de Dakar sur la question.