Obama inaugure son musée entouré de trois anciens présidents et de nombreuses personnalités

La cérémonie a également réuni un prestigieux parterre de célébrités, de la reine des talk-shows Oprah Winfrey au réalisateur Steven Spielberg, en passant par l’acteur Tom Hanks. Deux anciens dirigeants européens, l’ex-chancelière allemande Angela Merkel et l’ex-Premier ministre italien Matteo Renzi, ont aussi fait le déplacement jusqu’à Chicago. Des centaines de curieux se sont rassemblés pour suivre l’inauguration dans un grand parc adjacent.







South Side

Pièce maîtresse: un obélisque en granit de 69 mètres quasiment sans fenêtres, qui abrite les expositions qui lui sont consacrées. L’imposant édifice est surmonté d’énormes lettres de pierre formant une partie d’un discours que Barack Obama a prononcé en 2015 à Selma, en Alabama, berceau du mouvement des droits civiques.

Une statue du couple Obama en train de saluer, légèrement plus grande que nature, accueille les visiteurs.



Le musée monolithique constitue le point d’ancrage du vaste site installé dans le “South Side” de Chicago. Autour se trouvent un terrain de basket, une vaste aire de jeux et une bibliothèque numérique, alors que les quinze autres bibliothèques présidentielles officielles ne sont pas dématérialisées.



Il est de tradition que les anciens présidents américains fassent ériger un bâtiment culturel après avoir quitté leurs fonctions. Donald Trump a déjà évoqué le projet de construire le sien à Miami.



