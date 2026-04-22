ONU: 285 personnalités sénégalaises de sensibilités différentes soutiennent la candidature de Macky Sall

Un collectif d’anciens présidents d’institution, d’anciens Premiers ministres, de ministres, de députés en exercice et de personnalités de la société civile sénégalaise a rendu publique, ce lundi à Dakar, une déclaration commune d’adhésion et de soutien à la candidature de l’ancien président Macky Sall au poste de Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.







Le document, placé sous la devise nationale « Un Peuple, Un But, Une Foi », revendique son caractère transpartisan. Ses signataires affirment que la diversité de leurs sensibilités politiques et sociales confère précisément à leur démarche « sa force et sa sincérité », estimant que la candidature d’un Sénégalais à la plus haute fonction des Nations Unies « n’appartient à aucun camp politique » mais engage l’image du pays tout entier et la place du continent africain dans les affaires du monde.







Pour justifier leur soutien, les signataires dressent un portrait de Macky Sall en homme d’État forgé par une trajectoire institutionnelle exceptionnelle — leader étudiant, maire, ministre, président de l’Assemblée nationale, chef du gouvernement puis président de la République pendant plus d’une décennie. Ils mettent en avant son engagement international, notamment à la tête de la CEDEAO et de l’Union africaine, son plaidoyer pour l’accès équitable aux vaccins lors de la pandémie de Covid-19, sa médiation lors de la crise russo-ukrainienne ou encore ses positions constantes en faveur de l’intégration de l’UA au G20, de la restructuration de la dette des pays du Sud et d’une réforme des institutions de gouvernance mondiale.







La déclaration souligne également la dimension symbolique et stratégique de la candidature pour l’Afrique. Le continent attend son troisième Secrétaire général des Nations Unies, fait-on valoir, tandis que la communauté internationale attend son premier dirigeant onusien à la fois francophone et issu du monde musulman. Deux dimensions présentées non comme anecdotiques, mais comme « stratégiques » dans un monde traversé par des tensions géopolitiques et des fractures identitaires.







Les signataires appellent à une mobilisation large autour de cette candidature, invitant forces politiques, société civile, autorités religieuses et diaspora sénégalaise à « se rassembler derrière cette ambition commune ». Ils estiment qu’une telle accession constituerait « un événement historique d’une portée considérable », la consécration d’une tradition diplomatique sénégalaise fondée sur l’équilibre et le dialogue, et un signal fort adressé à la jeunesse du pays.

