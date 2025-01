ODCAV de Linguère : L'ASC Teddungal de Thiargny remporte la finale départementale

L'ASC Teddungal de Thiargny a remporté la finale départementale de l'ODCAV de Linguère de l'édition 2024 face à l'ASC Cosan de Dahra Djoloff, à l'issue des tirs au but. Et selon Amadou Ka, le Président de l'ASC Teddungal, par ailleurs Adjoint au Préfet de Mbour, "La finale s'est déroulée dans de meilleures conditions et sans violence. C'est le lieu de saluer cet esprit de fair-play des joueurs et des supporters des deux camps et félicitations aussi aux membres de l'ODCAV de Linguère pour la parfaite organisation de la finale."

Avant d'ajouter que cette victoire est le résultat d'un engagement collectif de tous les membres de son ASC avec un "leadership et une détermination exceptionnelle." "Ce résultat a pu être obtenu grâce à un esprit d'équipe et de solidarité remarquable de tous les membres de l'Asc Teddungal, de la zone et de toute la population de la Commune de Thiargny, avec un leadership fort et un management exemplaire », a-t-il évoqué.

Pour rappel, l'Asc Teddungal de Thiargny a été créée en 1990. 34 ans après, "elle a traversé beaucoup d'étapes pour en arriver à ce sacre", a rappelé son président tout en se projettant vers les phases régionales. « J'en appelle déjà à la mobilisation de tous les fils et filles de Thiargny derrière l'ASC Teddungal pour relever d'autres défis et aller jusqu'à la phase nationale », a-t-il dit.

Ladite finale a été parrainée par le président du conseil départemental de Linguère, Maître Amadou Ka...