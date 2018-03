Nyassia : un militaire tué et un autre blessé suite à des opérations de ratissage et de sécurisation

Presque une semaine après le transfert à Dakar des 16 suspects dans l’affaire de la tuerie de Boffa, ce dimanche, un militaire a été tué et un autre blessé suite à des opérations de ratissage et de sécurisation. Selon l’Agence de presse sénégalaise, l’intervention de l’Armée nationale est consécutive aux exactions répétées des bandes armées sur les populations civiles dans le département d’Oussouye. Notre source, exploitant un communiqué de la DIRPA, ajoute que ces opérations visent à "neutraliser les rebelles, à démanteler les bases et zones de transit supposées ou réelles et à lutter contre les trafics illicites de chanvre indien et de bois dans la forêt classée des Bayottes".