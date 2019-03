Numérisation des paiements : Atelier de pré-validation du rapport provisoire d'études

Lors de la réception officielle du rapport le 27 novembre 2018, en présence des partenaires et représentants de la communauté internationale, le Premier ministre a particulièrement instruit son Ministre délégué en charge du PUDC, en collaboration avec le Ministre des Finances et celui de l'Économie solidaire, de procéder à la mise en œuvre des recommandations dudit rapport.

Dans ce cadre, des actions sont en cours pour déployer une entité nationale de coordination des efforts de digitalisation des paiements.

Pour appuyer la mise en œuvre de cette recommandation, une étude a été lancée sous la coordination du cabinet du Ministre délégué auprès du Premier Ministre en charge du PUDC avec l'appui de Better Than Cash Alliance pour apprendre de 5 pays ayant déployé avec succès des organes nationaux de coordination des efforts de digitalisation.

En conséquence de quoi, un atelier de pré-validation des solutions proposées par l’étude, présidé par le Directeur de Cabinet du Ministre en charge du PUDC, a été organisé le lundi 25 mars 2019 à l'Hôtel Radisson Blu. Après avoir remercié la coalition onusienne Better Than Cash Alliance qui accompagne notre pays dans son agenda de numérisation des paiements, M. Mbodj rappellera que "le Sénégal avance sous l’impulsion forte de Son Excellence Monsieur Macky Sall, Président de la République, qui a décidé de s’engager vers une numérisation totale de notre économie." En effet, le rapport pays « Numérisation des paiements : des gisements de croissance et de développement inclusif » a montré "qu'en passant de 6% à 50% de paiements numériques à l'échelle nationale, le pays bénéficierait d'une contribution additionnelle à l'économie de l'équivalent de 2% de son PIB par an", a dit Jean Pascal Mvondo de BTCA.