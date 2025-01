Nouvelles procédures de visa pour la Mauritanie : Entrée obligatoire via visa électronique à partir du 5 Janvier 2024

Le Ministère des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Mauritaniens de l'Extérieur de la République Islamique de Mauritanie a annoncé une nouvelle procédure pour l'entrée sur le territoire mauritanien. À partir du 5 janvier 2024, tout passager soumis à l'obligation de visa devra impérativement obtenir un visa électronique avant son embarquement.



Cette mesure vise à simplifier et sécuriser les démarches administratives pour les voyageurs souhaitant se rendre en Mauritanie. Les demandes de visa devront être soumises exclusivement via le site officiel de l'Agence Nationale du Registre des Populations et des Titres Sécurisés (www.anrpts.gov.mr).



Dans ce cadre, le Ministère des Affaires Étrangères a informé toutes les Missions Diplomatiques, Consulaires ainsi que les Organisations Internationales accréditées à Nouakchott de cette nouvelle directive et a réaffirmé son engagement envers une coopération internationale renforcée. Cette initiative vise à moderniser et rationaliser les procédures d'entrée, tout en garantissant la sécurité et la transparence des titres de voyage. Le Ministère a également saisi cette occasion pour renouveler l’assurance de sa haute considération envers les missions diplomatiques et les organisations internationales.