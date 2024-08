Nouvellement installé gouverneur de la région de Thiès: " Le défi sécuritaire nous interpelle[...] j'engage les forces de défense et de sécurité à unir nos efforts et mutualiser nos moyens" (Saër Ndao)

Le nouveau gouverneur de la région de Thiès, Monsieur Saër Ndao, a été installé hier dans ses nouvelles fonctions par le ministre de l'intérieur. Une occasion pour lui de partager sa feuille de route. " Monsieur le ministre, vous venez à l'instant de m'installer dans mes nouvelles fonctions de gouverneur de la région de Thiès. Un défi s'impose à moi, car tout devient priorité dans cette belle région cosmopolite[...]. La préservation des ressources naturelles, la promotion touristique et la gestion foncière recommandent de notre part une posture de veille et d'anticipation pour une meilleure prise en charge de l'action publique. C'est pourquoi, je m'engage et j'engage l'ensemble des autorités administratives( préfets, sous-préfets, les services régionaux, les partenaires au développement, les élus térritoriaux), à conjuguer nos efforts pour qu'ensemble, nous puissions lever les obstacles et consolider les acquis afin de mettre à la disposition des usagers une administration de qualité apte à prendre en charge toutes les préoccupations[...]", a-t-il réagi.



Avant de poursuivre en ces termes: " Sachez Monsieur le ministre que je ne me lâcherai jamais de servir l'État à chaque fois que le devoir m'appelle. C'est pourquoi, je réitère solennellement mon engagement à travailler sous votre bienveillante autorité et loyauté[...]. Nos ambitions pour cette région stratégique sont nobles et bien mesurées. À ce titre, je mettrai tous les atouts de mon côté pour un succès éclatant de notre mission qui se résume en ces termes: le respect des libertés publiques, le respect de l'ordre public, le bon fonctionnement des services publics[...]. Aujourd'hui, dans cette région, le défi sécuritaire nous interpelle, c'est en ce sens que j'engage dans la même lancée, les forces de défense et de sécurité à unir nos efforts et mutualiser nos moyens pour qu'ensemble nous puissions installer les populations dans un cycle permanent de tranquillité, de paix, de sérénité, de convivialité pour le bien de tous".



" Honorables invités, je lance un appel solennel aux femmes, aux jeunes, aux élus, aux autorités religieuses et coutumières, bref à toute la population, afin qu'ils fassent de moi un homme de consensus et de dialogue et qu'ils me considèrent désormais comme étant un des leurs. Toutefois, l'intérêt général sera le fondement de tous mes actes et je veillerai à ce que force reste toujours à la loi[...]. Je m'affectuerai à ce que l'expression force reste à la loi ne soit pas un slogan mais une conduite à tenir", a-t-il ajouté.



Étaient présents à cette cérémonie, le ministre de l'intérieur, le gouverneur sortant, les élus térritoriaux, les autorités religieuses et coutumières, parents et amis...