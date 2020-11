Nouveau gouvernement, émigration clandestine et ouverture des classes : La réaction de FSD/BJ.

Dans un communiqué rendu public, le parti FSD/BJ alerte les autorités sur la nécessité de mettre en place des mesures adaptées pour le respect de la distanciation nécessaire à la protection des enfants.

"Le déficit de tables bancs, de masques et matériel de désinfection ne rime pas avec la bonne tenue des mesures de distanciation nécessaires à la protection de nos enfants. Encore une fois l'Etat est mis devant ses responsabilités et ici des actes et rien que des actes sont attendus.



Le respect des engagements, la mise a dispositions du matériel de protection contre la covid-19 et un soutien pour le privé afin que les parents d’élèves ne paient pas la facture du covid-19 sont les gages pour une année scolaire apaisée", rapporte le communiqué signé par le secrétaire général.



Sur le sujet de l'émigration clandestine Cheikh Bamba Dièye et ses camarades considèrent que la solution à la crise profonde qui grève le budget des ménages sénégalais et oblige les enfants à fuir le pays au péril de leur vie n’est pas dans les arrangements politiciens mais plutôt dans la ferme volonté du peuple sénégalais de contraindre les pouvoirs publics à ne plus le divertir.



À cet effet, le FSD/BJ estime que, "le silence du gouvernement et ses vaines tentatives de minimiser ou d'ignorer la tragédie de l’émigration clandestine est inacceptable. L'indifférence est une deuxième mort que nous imposons à ces jeunes et à leurs familles".



Le FSD-BJ rappelle également au peuple sénégalais le risque majeur qui plane sur nos institutions, sur la république et la démocratie.



"Le dialogue politicien qui nous a été imposé a réussi à faire exploser le calendrier électoral et tout semble indiquer qu'aucune élection ne sera organisée au Sénégal avant la présidentielle de 2024. Le secrétariat national exhorte l'ensemble des responsables et militants du FSD-BJ à la mobilisation autour des objectifs que sont : la défense de la république , le développement et la promotion du FSD-BJ et de ses valeurs", conclut le communiqué signé par le secrétaire général du parti, le député Cheikh Bamba Dièye...