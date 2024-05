Nouveau DG du COUD : Ndéné Mbodj en terrain connu !

Maître de conférences titulaire à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Ndéné Mbodj est le nouveau Directeur du Centre des Œuvres universitaires de Dakar (COUD), en remplacement de Monsieur Maguette Sène.



Enseignant-chercheur au département de philosophie à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, ce natif de Sikatroum (Kaolack) est docteur en philosophie de la communication. Son parcours syndical à l’université de Dakar a été pratiquement marqué par ses interventions lors des assemblées générales et activités estudiantines où il incitait ses camarades étudiants à l’écoute grâce à son éloquence.



Après la période syndicale, il reste à l’université où il a soutenu sa thèse. Il restera toutefois dans l’espace qu’il maîtrise car ayant à plusieurs reprises, discuté avec les directeurs du Coud pour les causes des étudiants. Aussi, Ndéné Mbodj a coordonné la cellule « communication et dialogue social » au CROUS de l'Université Gaston Berger à Saint-Louis. Est-il l’homme qu’il faut à la place qu’il faut? Toutefois, son expérience universitaire en dit long...