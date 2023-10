Nommé ministre des Forces Armées/ El Hadj Omar Youm réagit: " Je dois rendre grâce à Dieu, prier sur le prophète Mouhamed ( PSL) et remercier particulièrement le chef de l'État..."

" Pour ce qui concerne la nomination, je dois rendre grâce à Dieu, prier sur le prophète Mouhamed( PSL) et remercier particulièrement le chef de l'État, son excellence Macky Sall, de m'avoir renouvelé sa confiance... Et demander à Allah de nous donner la force, la sérénité et la lucidité pour pouvoir accomplir la mission à la satisfaction du président de la République, de son chef de gouvernement, candidat, Amadou Bâ et des populations du Sénégal", a réagi M. Youm.



Interrogé sur la posture à tenir pour les prochaines élections, El Hadj Omar Youm de souligner. " Nous allons adopter la méthiode d'écoute...On sera encore disponible pour écouter tout le monde, pour échanger avec tout le monde. L'objectif du 25 février c'est de gagner les élections au premier tour. Je ne suis pas candidat, les autres ne sont pas candidats, nous sommes des supporters d'une candidature et c'est la candidature de Monsieur Amadou Bâ. Nous devons tous travailler ensemble dans une démarche unitaire pour que l'élection soit facile pour nous et qu'on ait moins de difficultés, dans la solidarité, dans l'engagement mais surtout dans la loyauté", a-t-il évoqué.



S'agissant de sa nouvelle responsabilité, M. Youm de répondre en ces termes. " C'est un lourd fardeau, c'est un challenge qui nous attend. C'est des défis à relever. Nous pensons avoir suffisamment de recul, de lucidité et de sincérité pour pouvoir avec une équipe qui sera autour de nous sous la dictée et les orientations du chef de l'État et l'autorité du Premier ministre...".



À rappeler que M. Youm a réagi au micro de Dakaractu Mbour lors d'une rencontre avec les responsables au niveau du département pour se pencher sur les parrainages. " Officiellement on nous a assigné pour le département de Mbour 135.000 parrainges, nous avons jugé nécessiare que le département a un potentiel de 150.000 parrainages...", a-t-il conclu.