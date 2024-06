Nominations : PETROSEN Holding SA et PETROSEN Trading and Services SA changent de patron

Lors du Conseil des ministres de ce mercredi 05 juin, le président de la République Bassirou Diomaye Faye a nommé Mouhamadou Diop, ingénieur polytechnicien des ponts et chaussées comme le nouveau directeur général de la Société des Pétroles du Sénégal (PETROSEN Trading and Services SA). Il remplace El hadj Manar Sall qui est à la tête de ce poste depuis janvier 2020.



Et s'agissant du PETROSEN Holding SA, Alioune Gueye, expert-comptable, est promue à la tête de la direction générale. Il remplace Adama Diallo.



Aïda Ndiaye Fall