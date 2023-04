Nomination à la CPI : Me Assane Dioma Ndiaye promu au rang de commissaire adjoint

Après sa nomination en 2014 pour devenir membre permanent du Comité de discipline et du Comité disciplinaire d’appel, Me Assane Dioma N'diaye vient d’avoir une autre promotion.



C’est le journal « Libération » qui donne l’information dans sa parution de ce jeudi 20 avril 2023. L’ancien président de ligue sénégalaise des droits humains (LSDH) est nommé commissaire adjoint. L’avocat sénégalais va officier au niveau des organes disciplinaires de la juridiction basée à La Haye (Pays-Bas).



Le journal note que la nomination de Me Ndiaye a été actée le 26 mars dernier. Son mandat est de quatre ans.