Nioro du Rip : 8 élus locaux lancent le collectif des maires Apr du département et du M80

Une nouvelle plate-forme politique vient d'être lancée par les 8 maires de l'Apr du département de Nioro du Rip. Elle est dénommée Collectif des maires Apr du département et du M80. Porté à la tête de cette structure, le maire de Médina Sabakh, Ousmane Guèye, est revenu sur la nécessité de la mise en place de cette entité. « On ne revendique pas la légitimité de diriger l'Apr, mais c'est un collectif composé par les maires Apr dans le cadre d'une solidarité pour conforter la base organisationnelle. En effet, personne n'est mieux outillée que nous pour décliner les réalisations du chef de l'Etat dans nos communes respectives, parce que la bataille pour les élections présidentielles, c'est une bataille de bilan. »

« Un consensus fort s'est dégagé pour la création d'une structure politique locale réunissant les maires Apr et le mouvement M80 qui partagent la même ambition, celle de faire réélire le président Sall dès le premier tour avec un score d'au moins 80% dans le département de Nioro du Rip », ont déclaré les maires dans un procès verbal.

Pour le coordinateur de ce collectif, « On ne peut croiser les bras, laisser les alliés se réunir, accepter et dire qu'on ne peut pas se réunir parce que les autres partis alliés vont nous en vouloir. Et eux, ils ont la légitimité de se réunir, cela pose un problème. Et pour une coalition, il faut d'abord que s'installe la confiance mutuelle. Autant moi j'ai besoin d'un Ps fort, d'une Afp forte, d'une Ld forte, d'un Pit fort, autant j'ai besoin aussi d'une Apr forte. »

Le collectif est régi par organe ainsi structuré, il y a Ousmane Guèye ( maire de Médina Sabakh) , nommé coordinateur, Aly Diadhiou (maire de Porokhane), coordonnateur Adjoint, porte parole , Abib Niass (maire de Taïba Niassène), secrétaire général, Goumba Gaye (maire de Ngayène), Trésorier Général, Mamadou Diao (maire de Keur Mandongo), secrétaire chargé des infrastructures et des équipements, Amadou Lamine Dieng (maire de Wack Ngouna), secrétaire chargé de la logistique, P. Diatta Tambédou (M80), secrétaire chargé de l'organisation et de la propagande, entre autres personnalités locales.