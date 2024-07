Nioro /Manquements dans la distribution d'engrais : Des cultivateurs en colère comptent interpeller le PR Diomaye

En plus des couacs notés dans la distribution de semences, de nombreux cultivateurs dans la commune de Médina Sabakh n'arrivent toujours pas à se doter d'engrais pour le maïs pour certains, pour d'autres de l'engrais pour l'arachide ou le mil. "Nous sommes des cultivateurs qui avons nourri énormément d'espoirs pour cette campagne agricole. Il y a beaucoup d'engrais mais nous n'avons rien reçu", dira Aly Diop, le coordonnateur de "Arr Sunu Momel" resident dans l'arrondisement Médina Sabakh (Nioro) dans la commune de Gayen Sabakh.



D'après Mamadou Hanne à Kouel, "tous les cultivateurs du Sine Saloum doivent se réunir un jour pour denoncer ensemble ces manquements". "Nous sommes vraiment trop fatigués. Nous n'arrivons pas encore à avoir de l'engrais déjà subventionné à hauteur de milliards par le PR Diomaye. A ce jour, nous attendons jusqu'à présent de recevoir de l'engrais pour le maïs. Certains disent que c'est disponible dans le magasin de notre circonscription mais cela n'a pas encore été distribué", explique-t-il. Ces cultivateurs projettent de faire face à la presse pour attirer l'attention du Président Diomaye sur leur situation.



Magaye Gaye résident au village de Sine Gayen toujours dans la commune de Médina Sabakh est d'avis que "pour appuyer un cultivateur, il faut lui remettre à temps, les semences et engrais pour le mil, le maïs et l'arachide". Et d'ajouter: "Malheureusement, tous nos espoirs pour une bonne campagne avec le nouveau régime sont tombés à l'eau".

À rappeler que pour cette présente campagne certains cultivateurs ont commencé à cultiver leurs champs sans être dotés des subventions (Semences, engrais) de l'état.