Nigeria: au moins 52 morts après l'explosion d'un camion-citerne

Au moins 52 personnes ont trouvé la mort dimanche après l'explosion d'un camion-citerne dans le nord du Nigeria, à la suite d'une collision avec un camion transportant des passagers et du bétail, ont déclaré les secours lundi.



Ibrahim Husseini, porte-parole de l'Agence de gestion des urgences de l'État du Niger (NSEMA), a déclaré à l'AFP que les victimes ont été immédiatement enterrées après l'accident.



"L'incident s'est produit lorsqu'un camion-citerne chargé de PMS (carburant) est entré en collision avec un camion-remorque chargé de voyageurs et de bétail", a indiqué un peu plus tôt un communiqué de la NSEMA.



Deux autres véhicules, une grue et une camionnette, ont aussi été impliqués dans l'accident et une cinquantaine de vaches ont été brûlées vives.



Les accidents sont fréquents sur les routes mal entretenues du Nigeria, en grande partie à cause des excès de vitesse et du non-respect du code de la route.