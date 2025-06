Nigeria: Dangote ouvre la distribution de son essence à de nouveaux acteurs

Le groupe du magnat Aliko Dangote va directement fournir de l'essence et du diesel à de nouveaux distributeurs au Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique, élargissant ainsi ses débouchés tout comme les facilités d'approvisionnement locales, a annoncé le groupe dimanche.



A compter du 15 août, la raffinerie Dangote, située en périphérie de Lagos, la capitale économique du pays, commencera la distribution de diesel et d'essence "aux distributeurs, aux détaillants d'essence, aux fabricants, aux entreprises de télécommunications, à l'aviation et à d'autres grands utilisateurs à travers le pays", explique le communiqué.



Qui plus est, "sans frais logistiques afin de renforcer le réseau de distribution".



"Des secteurs clés tels que l'industrie manufacturière, les télécommunications et d'autres bénéficieront également de cette initiative transformatrice, car la réduction des coûts de carburant contribuera à diminuer les coûts de production, à réduire l'inflation et à favoriser la croissance économique", détaille le groupe.



Après huit ans de travaux, des mois de négociations et plusieurs faux départs, la plus grande raffinerie d'Afrique, d'une capacité de 650.000 barils par jour, a commencé en septembre à livrer ses premiers litres d'essence au Nigeria.



Le Nigeria est le premier producteur de pétrole du continent, mais il importait jusque-là la quasi-totalité de ses besoins en carburant.



Cette raffinerie, dont le démarrage a été maintes fois reporté, a longtemps été présentée au public comme permettant de résoudre les pénuries chroniques d'essence au Nigeria, tout en maintenant des prix bas à la pompe.



Au moment de sa mise en fonction, la raffinerie ne fournissait que la NNPC, la compagnie pétrolière nationale.



Puis le gouvernement nigérian l'a autorisée à se tourner vers d'autres distributeurs mais l'annonce de dimanche marque encore une nouvelle ouverture sur le marché nigérian.



Les prix à la pompe ont presque quintuplé en deux ans, suite aux réformes économiques du président Bola Ahmed Tinubu, et les Nigérians espèrent que la disponibilité des carburants de Dangote permettront de faire baisser les prix.