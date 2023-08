Niger/ Sanctions ciblées et application de mesures punitives individuelles: Le Conseil de paix et de sécurité de l’UA exige la liste des personnalités impliquées

Dans le cadre des mesures qui ont été prises lors de sa réunion tenue le 14 août 2023, le Conseil de paix et de sécurité a " demandé à la commission de l'UA, en étroite collaboration avec la commission de la CEDEAO, de compiler et de soumettre la liste des membres de la junte militaire et de leurs soutiens militaires et civils, y compris ceux qui sont impliqués dans la violation des droits fondamentaux du président Bazoum et d'autres détenus", a-t-on lu dans le communiqué.



L'objectif étant, selon le Conseil de paix et de sécurité de l'UA, la prise " de sanctions ciblées" envers ces personnalités, ainsi que l'application de mesures punitives individuelles...