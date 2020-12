Le programme AKOMA (le cœur et l’endurance) est un programme de formation pour une déconstruction mentale. Il s’agit pour l’organisation JIF’AFRIK de former 500 jeunes en leadership et entrepreneuriat tout en intégrant les questions de souveraineté et les défis auxquels fait face l’Afrique.



Ce programme se déroule de Novembre 2020 à Décembre 2021 avec plusieurs phases.

"Au Sénégal, les politiques publiques ont fini de montrer leur inefficacité sur la question du chômage et de l’émigration irrégulière, il faut donc des alternatives portées par les populations elles mêmes, la jeunesse en particulier", martèle Souleymane Ly, président de JIF’AFRIK .