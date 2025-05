Ngor dévasté : les images-choc après l’écroulement de l’immeuble, des vies suspendues

Cet incident a aussi causé d'importantes entraves à la circulation, notamment sur la route conduisant à l'aéroport de Ngor, qui a été totalement fermée, compliquant considérablement les trajets pour les résidents et les conducteurs. D'après les premières indications, au moins trois individus étaient présents à l'intérieur du bâtiment lorsqu'il s'est effondré, toutefois, aucune donnée officielle n'a encore été communiquée concernant leur condition physique.

Des responsables locaux, assistés d'experts du ministère de l'Urbanisme et de membres de la protection civile, ont effectué une évaluation technique sur le site pour identifier les facteurs de l'effondrement et établir un bilan précis des pertes humaines et matérielles.