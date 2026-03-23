Trump annonce de "très bonnes" négociations de cessez-le-feu avec l'Iran


Trump annonce de "très bonnes" négociations de cessez-le-feu avec l'Iran

Dans un changement de ton spectaculaire, Donald Trump a annoncé lundi que les Etats-Unis et l'Iran avaient eu des "très bonnes et productives discussions pour une cessation totale" des hostilités.

Le président américain a précisé sur son réseau Truth Social que les discussions "continuaient cette semaine" et a fait partie d'un rapport "de cinq jours" de toute frappe sur des centrales électriques ou des infrastructures énergétiques en Iran.

Ce message écrit intégralement en lettres capitales, publié avant l'ouverture de Wall Street, a fait chuter immédiatement et fortement les cours du pétrole, tout en faisant rebondir les bourses européennes.

"JE SUIS CONTENT DE RAPPORTER QUE LES ÉTATS-UNIS D'AMERIQUE ET LE PAYS DE L'IRAN ONT EU, CES DEUX DERNIERS JOURS, DE TRES BONNES ET PRODUCTIVES DISCUSSIONS POUR UNE CESSATION TOTALE ET COMPLETE DE NOS HOSTILITES AU MOYEN-ORIENT", a annoncé Donald Trump, qui se trouve en Floride.

La volte-face, au moins rhétorique, est abrupte de la part du dirigeant républicain.

Il avait donné samedi à l'Iran un ultimatum de 48 heures pour rouvrir le détroit d'Ormuz avant de frapper les infrastructures énergétiques iraniennes, et n'avait pas fait état récemment de négociations.

Il a précisé que le moratoire de cinq jours sur des frappes sur les sites énergétiques dépendait "DU SUCCES DES REUNIONS ET DES DISCUSSIONS EN COURS", en concluant son annonce par sa formule habituelle : "MERCI DE VOTRE ATTENTION".

Les dernières annonces lieux du Moyen-Orient ne laissaient pas présager d'un apaisement.

Défiant l'ultimatum du président américain, l'Iran a menacé lundi de poser des mines navales dans le Golfe et de frapper les installations électriques américaines en cas d'attaque de ses côtes.

Tôt lundi, l'armée israélienne a annoncé mener "une grande vague d'attaques" à Téhéran, où des agences iraniennes ont signalé des explosions. D'après Fars, les frappes ont touché le nord, le centre, l'est et l'ouest de la capitale.

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Lundi 23 Mars 2026
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