Saint-Louis : profanation de tombe, entre choc collectif et drame psychiatrique

Une scène choquante, devenue virale sur les réseaux sociaux, a plongé la ville de Saint-Louis dans l’émoi. D’après les informations rapportées par le quotidien Libération, une affaire de profanation de tombe a pris une tournure aussi dramatique qu’inattendue.



Une découverte macabre au cimetière



Les faits remontent au 20 mars, aux environs de 10 heures. E.K. Ba se présente au commissariat central de Saint-Louis pour signaler un acte d’une rare gravité : la tombe de son frère, décédé en 2021 et enterré au cimetière Thiaka Ndiaye, aurait été profanée.



Rapidement, les soupçons se portent sur un individu qui sera interpellé dans la foulée. Mais avant même l’intervention complète des forces de l’ordre, la situation dégénère.





Une justice populaire violente

Pris à partie par des riverains en colère, le suspect est violemment lynché, ligoté et grièvement blessé, notamment à la tête. Des images de cette scène, largement relayées sur les réseaux sociaux, témoignent de la tension extrême suscitée par cet acte jugé inacceptable par la population.





Un suspect en détresse mentale

Mais l’enquête va rapidement révéler une réalité plus complexe. Le mis en cause, identifié comme M.K. Cissé, âgé de 25 ans, souffrirait de troubles mentaux sévères.



Selon ses proches, il est connu pour être très agité et faisait déjà l’objet d’un arrêté préfectoral ordonnant son internement à l’Hôpital psychiatrique de Thiaroye en date du 18 mars 2026, soit deux jours avant les faits. Une mesure qui n’avait toutefois pas été exécutée par sa famille.





Une décision judiciaire rapide

À la lumière de ces éléments, le procureur de Saint-Louis a ordonné son transfèrement immédiat vers l’hôpital psychiatrique de Thiaroye, où il est désormais interné.

