Nécrologie: l’ancien ministre Djibril Sène est décédé

Mouhamadou Mamoune Sène et son épouse Adama Dial et enfants, Mohamed Sène, Mambaye Sène et son épouse Mme Fatou Sour Diop et enfants, Coumba Ndoffène Sène et ses épouses Mmes Maïmouna Diakhaté et Diouma Senghor et enfants, Léna Sène, Yandé Sène et son époux M. Abdoulaye Kane et enfants, Ismaila Ndiaye et famille, Madiop Diop et famille à Saint-Louis, ont le regret d’annoncer le décès de leur père, grand-père et beau-père, Djibril Sène, ancien ministre, survenu ce lundi 07 Octobre à Dakar. L’enterrement a eu lieu à Yoff. Les condoléances seront reçues à leur domicile à Hann maristes, villa n° 41, cité Ady NIANG.