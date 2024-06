Nécrologie: Décès par accident de Aminata Sonko adjointe du maire d’Adeane

Triste nouvelle, nous venons d’apprendre le décès de la 4eme adjointe de la commune d’Adene dans le département de Ziguinchor.

Aminata Sonko a rendu l’âme des suites d’un accident de voiture, ce Mercredi 05 juin en partance pour Tambacounda, plus précisément à Manda douane . Mère de trois enfants et résidente dans le village de Sindone. Selon plusieurs témoignages, Aminata Sonko était une femme de développement, réputée pour ses qualités et ses actions de terrain pour l’épanouissement des femmes de sa contrée.