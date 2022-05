Nécrologie : Décès de l'humoriste 'Ndiaye' de la Tfm

L’humoriste Abdoulaye Ndiaye plus connu sous le nom de ''Ndiaye'' n'est plus de ce monde. Un long combat contre la maladie a eu raison de lui. Et son décès a été annoncé par nos confrères de Igfm. Dakaractu s'incline devant sa mémoire et présente ses sincères condoléances au Groupe Futur Média, à sa famille et à tous ceux qui l'ont connu.