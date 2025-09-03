Nécrologie : Baraky Samb de Timbuktu Institute a perdu sa mère

Le Dr. Bakary Samb qui dirige le Timbuktu Institute-African Center for Peace Studies a perdu sa mère, Adja Fawade Diop âgée de 74 ans. La levée du corps aura lieu ce mercredi à 14h suivie de l’enterrement à Mbour.



Dakaractu présente ses condoléances à l’enseignant-chercheur et à toute la famille éplorée.

