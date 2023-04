Ndogou Serigne Mourtada Tilala : Pape Mahawa exprime toute son affection envers la famille.

Comme il l’avait fait lors de la précédente édition, le directeur de l’Agence Sénégalaise de Promotion Touristique (ASPT), Papa Mahawa Diouf, a marqué de sa présence la nuit dédiée à Mame Cheikh Ibrahima Fall, organisée à Ouest-Foire par les fils du défunt Chérif Abdou Rahmane Fall Tilala.





Pour le responsable politique, cela est d’une importance capitale, et ce dernier dans sa prise de parole, a beaucoup témoigné sur la relation du défunt Chérif Abdou Rahmane Fall Tilala avec son excellence le président Macky Sall.



« Chérif Abdou Rahmane a accompagné, assisté et beaucoup prié pour « Macky jusqu’à ce qu’il soit devenu ce qu’il est aujourd’hui, j’en sais quelque chose », assure Pape Mahawa Diouf.



Selon lui, ce sont ces mêmes liens que le président compte entretenir avec son fils Serigne Abdoul Aziz Tilala ainsi qu’avec ses frères et sœurs.



Juste avant de quitter, Papa Mahawa Diouf a aussi remis de ses propres mains une enveloppe au guide, de la part du président.



« Le président dit qu’il fera le nécessaire pour vous rencontrer ces temps-ci, il vous exprime toute sa gratitude », dixit Pape Mahawa avant de redonner le micro.



Pour sa part, Chérif Abdoul Aziz Tilala, a bien approuvé le geste, avant de magnifier le calme et la retenue dont Pape Mahawa, tout comme le président Macky Sall ont toujours fait montre.



Aussi, il a beaucoup prié pour lui et l’ensemble de son équipe...