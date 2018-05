"Ndogou Des Célébrités" avec... Al Hassaniyou Nouroulah

Pour le premier numéro de votre émission "Ndogou Des Célébrités", votre serviteur a reçu Al Hassaniyou Nouroulah. Le tradipraticien est revenu sur les nombreuses perturbations sur le plan social et a demandé à tout un chacun de faire des offrandes pour la stabilité du pays, l'autoroute à péage et la violence dans les universités. En tout et pour tout, une vingtaine de minutes d'interview autour de recommandations pour la paix sociale...