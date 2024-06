Ndiéyène Sirakh / Litige foncier à Mbéwane Thithiaw : La population en croisade contre un projet agricole...Plusieurs jeunes ont été arrêtés ce matin par la gendarmerie...

Il y a de l'électricité dans l'air dans la commune de Ndiéyène Sirakh. Au village de Mbéwane Thithiaw, les jeunes ont pris d'assaut ce matin le site où les installations de ce projet seront effectuées pour remblayer les trous qui ont été creusés sur place. La gendarmerie qui s'est déportée sur les lieux, a procédé à l'arrestation de plusieurs d'entre eux avant de les libérer un peu plus tard à la suite de la médiation des responsables de la zone dont M. Fallou Barre.

Pour rappel, les populations de Mbéwane Thithiaw se dressent contre un projet agricole porté par un promoteur privé qui entend louer sur 35 ans une superficie de 500 hectares à hauteur de 500

000 FCFA. "Le périmètre d'un hectare est loué dans certaines zones à 600.000 FCFA pendant six mois. Pour ce projet à Ndiéyène Sirah si on fait le calcul pendant 35 ans, la location de ces terres revient presque à 17 000 FCFA par an aux populations, c'est vraiment inconcevable", avait déclaré Fallou Barre.