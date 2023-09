Ndiassane/ Le Président Macky Sall fait ses adieux au Khalife: « Je souhaite que l’équipe qui m’accompagne continue l’œuvre déjà entamée dans cette cité… »

Le chef de l’Etat Macky Sall poursuit ses visites dans les foyers religieux en prélude du Gamou 2023. Après Tivaouane, Ndiassane accueille l’équipe présidentielle avec Macky Sall, son Premier ministre Amadou Bâ et candidat de Benno, Abdoulaye Daouda Diallo président du CESE et le mini de l’intérieur Antoine Félix Diome. Il est clair que le Président Macky Sall tient devant le Khalife de Ndiassane, son dernier discours en tant que chef d’Etat: « Nous sommes venus solliciter vos prières à l’occasion du Gamou, mais également pour vous faire les adieux en tant que président de la république. Mais je souhaite que cette équipe que j’accompagne vers la victoire, puisse continuer l’œuvre que nous avons entamée depuis 12 ans » formule le Président Macky Sall.





Le chef de l’Etat aimerait voir Amadou Bâ et son équipe prochaine, continuer à gérer après avoir évidemment remporté l’élection présidentielle.