Ndiandiar Makha : Pose de la 1ère pierre du poste de santé offert par Ousseynou Fall

La 1ère pierre du futur poste de santé du village de Ndiandiar Makha, situé dans la commune de Mérina Ndakhar a été posée ce samedi par Ousseynou Fall, contrôleur d'État à la présidence de la République et en présence du député et Président du groupe parlementaire de la majorité, Aymérou Gningue, le sous-préfet Sory Dia, le Haut conseiller Mariama Ndiaye.

Le donateur Ousseynou Fall, à travers ce poste de santé, veut permettre aux populations du village et des zones environnantes, de disposer d'un cadre pour leur santé, plus proche que le poste de santé de Mérina Ndakhar. Ce poste qui polarise toutes les populations de la zone, avait d'ailleurs été réfectionné et sa salle d'attente mise aux normes par le même bienfaiteur pour une somme de 15 millions de francs.

Le nouveau poste de santé de Ndiandiar Makha est quant à lui évalué à 100 millions de francs Cfa. Fils de la zone qui revendique son appartenance à la communauté, Ousseynou Fall s'investit dans l'amélioration de la santé des populations de cette zone du département de Tivaounane. Fréquemment, il y organise des cérémonies de dotations de médicaments et autre matériel médical...