Ndiaffate : "Kaolack a choisi le président Macky Sall... La région dit non aux fossoyeurs de la République"(Awa Guèye).

À l'occasion du Méga-meeting de Bby à Ndiaffate, Awa Guèye s'est prononcée sur l'actualité politique et le contexte actuel marqué par des tensions.

"Kaolack a choisi le président Macky Sall comme son candidat en 2024. C'est le président bâtisseur qui a érigé des écoles, des universités, des ponts, des hôpitaux, des aéroports, etc..." Et d'ajouter : "C'est le président qui respecte la République et les institutions. Kaolack dit non aux fossoyeurs de la République. Ce qui se passe, c'est que des gens se sont dressés en ayant comme ambition de saccager notre pays...mais ils vont échouer!"