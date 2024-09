Naufrage d'une pirogue à Mbour : "Help for Migrants" invite l'État à tenir des Assises sur la crise migratoire

Ainsi, l'association "Help For Migrants" s'associe à la douleur de tout un peuple et s'incline pieusement devant la mémoire des illustres disparus.



Aussi, poursuit le président dans son communiqué, "nous invitons l'État à prendre ses responsabilités historiques face à ce phénomène sociétal qui fait un tabac partout à travers le territoire national.

Il urge également de tenir des assises sérieuses en ce sens afin de trouver les voies et moyens pouvant endiguer voire enrayer durablement cet engrenage qui anéantit toute une population ; car à ce jour, aucune couche reste épargnée.

Nous préconisons, en outre, l'implication de tous les acteurs concernés en vue de donner plus d'allant à la résolution de la crise migratoire qui perdure sous nos cieux. Il serait aussi important de mettre un coup d'arrêt à la politisation à outrance de la gestion migratoire par une poignée d'hommes véreux à satiété et complètement en déphasage avec les urgences de l'heure.

L'association Help For Migrants continue de veiller au grain et de mettre l'accent sur la sensibilisation sur les innommables dangers liés à cette forme de migration. Ensemble pour une migration sûre, ordonnée et régulière !