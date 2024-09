Naufrage au large des Îles Canaries : les occupants de la pirogue étaient « sans eau ni nourriture depuis deux jours » (autorités locales).

Une panique générale au moment des opérations de sauvetage de la marine espagnole serait à l'origine du naufrage de la pirogue de migrants en provenance de la Mauritanie, ce samedi 28 septembre, au large de l'île d'El Hierro. D'après le journal La Provincia, les occupants de la pirogue étaient sans eau ni nourriture depuis deux jours, une situation qui a obligé certains à boire l'eau salée de la mer.



Le délégué du gouvernement aux îles Canaries, Anselmo Pestana, qui a fait le déplacement sur l'île d'El Hierro, rapporte que la pirogue a quitté Nouadhibou (Mauritanie) il y a six (6) jours et que les survivants, au nombre de 27, ont déclaré aux services d'urgence qu'il y avait 90 personnes à bord de la pirogue.



Le délégué départemental des Îles Canaries, M. Pestana, a conclu que ce qui s'est passé ce matin aurait pu être « le résultat du désespoir », a indiqué le journal La Provincia. Pour l'instant, les recherches se poursuivent avec la collaboration de la Garde civile espagnole et les autorités locales n'excluent pas de transférer les corps vers l'île de Tenerife pour autopsie.