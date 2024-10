Nations unies : la sénégalaise Coumba Sow nommée coordonnatrice résidente au Togo

Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a nommé Coumba Sow du Sénégal coordonnatrice résidente des Nations Unies au Togo, avec l'approbation du gouvernement hôte, à compter du 5 octobre.







Mme Sow a 20 ans d'expérience dans le développement et l'aide humanitaire. Auparavant, elle a été représentante de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) au Rwanda et à Djibouti, coordinatrice de la FAO pour les urgences et la résilience pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, et a occupé d'autres postes de direction au sein de l'Organisation, notamment celui de responsable de l'Afrique au Bureau. du Directeur général de la FAO.







Titulaire d’un master en gestion des politiques publiques de Sciences Po, d’un post-graduate en Agro-économie de l’Université de Londres et en Agro-industries de Montpellier, Coumba Sow dispose d’une expérience sur les politiques de développement agricole et rural en Afrique, en Asie et en Amérique latine.