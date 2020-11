NOUVEAU GOUVERNEMENT / L'Apr de Touba et Alliés adressent une motion de soutien au Président Macky Sall.

Le Collectif des zones APR de la Commune de Touba s’est penché sur le récent remaniement ministériel marqué par des changements majeurs dans la composition de l’équipe gouvernementale.



Évaluant ces changements, le Collectif a tenu à féliciter son Excellence le Président Macky Sall pour sa vision, son engagement à mettre en œuvre cette vision et surtout le courage dont il a fait preuve dans le choix des personnes responsable de cette mise en œuvre.



Le Collectif s’est particulièrement réjoui de l’esprit d‘ouverture et de fédération de son Excellence le Président Macky Sall qui a décidé, dans l’intérêt du Sénégal, de faire appel à des Sénégalaises et Sénégalais selon le seul critère de leur aptitude, au-delà de tout facteur de clivage.



Le Collectif tient à affirmer sans équivoque sa totale adhésion à cette approche hautement salutaire privilégiée par Monsieur le Président de la République, qui a le mérite de renforcer la coalition de la majorité et d’élargir la base sociologique de l’action gouvernementale.



Par ailleurs, le Collectif loue l’engagement de son Excellence le Président Macky Sall en faveur de la ville sainte qui n’est plus à démontrer, comme en attestent les nombreux programmes en cours qu’il y a initiés pour un coût total de plus de 80 milliards de francs CFA touchant tous les secteurs qui déterminent le cadre et les conditions de vie des populations.



Le Collectif estime que cette politique de développement profitable à toute la population est plus en conformité avec la vision, les enseignements et les recommandations du vénéré Cheikh Ahmadou Bamba.



Aussi, le Collectif lance-t-il un appel à tous ceux qui se réclament de la mouvance présidentielle à Touba, à réaffirmer leur engagement et à accompagner les initiatives courageuses de son Excellence le Président Macky Sall au service des populations.







Fait à Touba le 4 Novembre 2020





Ont signé :



CHEIKH ABDOU AHAD MBACKE Ministre, Conseiller du Président

ABDOU LAHAT KA Maire

ABDOU LAHAT DIAKHATE CESE

Honorable Abdoul Ahad Seck Député

S MODOU BARA DOLI MBACKE Conseiller Spécial du Président au HCCT

Honorable Serigne Mor Gaye CESE

EL HADJI MAME MBAYE NIANG Conseiller Municipal



SERIGNE HAMET MBACKE HCCT, Conseiller Municipal

Honorable MATAR DIOP HCCT

Sokhna Amy Mbacke , DAGE

CHEIKH ABDOU LO Caisse de Dépôt, Ancien DG CROUS Bambey

MOR LO Conseiller Municipal

EL HADJI FALLILOU NDIAYE, Adj Maire

BASSIROU DIAGNE Chargé de Mission Présidence



MME MBACKE MARIAMA NDIAYE Directrice CDAF Mbacké

Honorable Aida Gaye ancienne député

Sokhna MAME SAYE MBACKE

MOUSTAPHA SECK ndindy

ABDOU NIANE

MAMADOU DIENE GUEYE Conseiller Municipal

KHADIM SYLLA Ministère Emploi

BIRANE GAYE Adj au Maire

Souhibou NIANG

ALLA SYLLA Conseiller Municipal, Opérateur Economique

MAME GORE ATHIE

mme Ndiaye Mariama Diallo

MOUSTAPHA SECK Dianatou

Baaye Diop

ALLIES BBY



BASSIROU GAYE

COJER



BASSIROU MBOUP

MAME DIARRA NDAO