NÉCROLOGIE À TOUBA / Serigne Saliou Mbacké Ndiouroul sera inhumé à Bakhiya.

Le monde mouride est dans le deuil, suite au rappel à Dieu de Serigne Saliou Mbacké Ndiouroul. Le regretté disparu était un fils de Serigne Abdou Lahad Mbacké, troisième Khalife de Touba. Homonyme de Serigne Saliou Mbacké, le chef religieux était basé dans les champs de ce dernier entre Khelcom et Ndiouroul où il était le Diawrigne principal.



Serigne Saliou Mbacké Ndiouroul a tiré sa révérence aujourd'hui et sera inhumé demain à Bakhiya. Dakaractu-Touba présente ses sincères condoléances au Khalife Général des Mourides, à son porte-parole et à toute la famille de Serigne Abdou Lahad Mbacké.